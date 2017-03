Schwarzwald-Baar-Kreis. "Unser Gehirn und Nervensystem – Wunder der Natur" heißt ein Vortrag am heutigen Mittwoch, ab 19.30 Uhr im Gemeindepsychiatrischen Zentrum, Gerwigstr. 6 in Villingen. Das Ärztenetz Neurologie-Psychiatrie Schwarzwald-Baar-Heuberg lädt im Rahmen der Patientenakademie ein. Berthold Graf, Neurologe und Psychiater aus Villingen, stellt diesmal keine Erkrankungen, sondern ein sehr allgemeines Thema dar. Anhand von Funktionen und Situationen des Alltags wird die Funktionsweise unseres Gehirns und Nervensystems erläutert. Dabei wird schnell deutlich, um welches Wunderwerk der Natur es sich handelt, so der Veranstalter: Wahrnehmen, Verarbeiten, Denken, Planen, Ausführen sind wunderbar vernetzt. Die meisten Prozesse bekomme man gar nicht mit, weil das Nervensystem automatisch arbeite. Viele Vorgänge seien im Tierreich genauso. Darüber hinaus charakterisiert aber die menschliche Hirntätigkeit bewusstes Denken und Planen, schließlich Reflektieren über "Gott und die Welt" Das Gehirn könne gar nicht anders, als ständig zu lernen. Manche Pädagogen gingen soweit zu sagen, dass es ausreiche, bei Kindern die natürliche Neugierde walten zu lassen, ja, dass es sogar viel mehr bringe, als durchstrukturierte Lehrpläne stumpfsinnig abzuarbeiten. "Selbstverständlich gibt es auch wieder Raum für Fragen und Diskussion", so der Veranstalter. Der Eintritt ist frei.