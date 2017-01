Villingen-Schwenningen. Einen Vortrag über Mechthild von der Pfalz (1419 bis 1482) hält Annemarie Walz am kommenden Freitag, 20. Januar, ab 15 Uhr bei der Seniorenvolkshochschule in Schwenningen in der Metzgergasse 8. "Willst du gelehrte Leute um dich haben, so gründe eine Universität", sagte Mechthild von der Pfalz zu ihrem Sohn, Graf Eberhard. Der gründete die Uni Tübingen und sie half, sie wirtschaftlich gut auszustatten. Ihr Mann, Graf Ludwig von Württemberg, hatte 1449 das Dorf Schwenningen gekauft. Vielleicht war sie ihm dabei behilflich.