VS-Villingen. Einen Vortrag rund um das Thema "So gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist" spricht Wolfgang Krüger am Samstag, 26. September, ab 19.30 Uhr bei der Evangelischen Erwachsenenbildung im Münsterzentrum im Ewald-Huth-Saal in der Kanzleigasse 30 in Villingen. Fast jeder glaubt, die Liebe könne gelingen, wenn der Partner nicht so schwierig wäre. Doch meist lässt sich der Partner nicht wesentlich ändern. Sinnvoller ist es da laut Krüger, sich um die eigene Entwicklung zu kümmern und mit der lebendigen Stimmung festgefahrene Partnerschaftsprobleme zu überwinden.