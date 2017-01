Villingen-Schwenningen Vorträge zum Thema Tod und Trauer

Schwarzwald-Baar-Kreis. In Blick auf andere Religionen, wie diese mit Tod und Trauer umgehen, werden zwei Vorträge angeboten, die die Islamische und die Jüdische Perspektive durchleuchten. Der erste Vortrag über das Thema: Alter, Krankheit und Tod aus Sicht des Islams, findet am 26. Januar, 19. Uhr, im evangelischen Paulus-Gemeindehaus, Waldstr. 41 in Villingen statt. Der Referent Israfil Polat ist Imam in Ulm stammt aus Langenau bei Ulm, hat Sozialpädagogik und Systems Engineering studiert. Er wird sich folgenden Fragen stellen: Welche Sicht hat der Islam auf alte und kranke Menschen? Wie wird mit dem Tod umgegangen? Welche Trauerriten gibt es? Der zweite Vortrag zum Thema: Tod und Trauer sowie Sterbebegleitung aus jüdischer Sicht, findet am 15. Februar, 18 Uhr im evangelischen Paulus-Gemeindehaus, Kalkofenstraße 41, Villingen statt. Das Judentum hat im Laufe der Zeit eine Vielfalt an Traditionen im Umgang mit dem Tod und zur Sterbebegleitung entwickelt. Referentin Barbara Traub ist Psychotherapeutin und Psychoonkologin.