Villingen-Schwenningen Vorträge zu brennenden Themen

VS-Schwenningen. Mit dem Thema "Die Zukunft der Medien – von den Folgen der digitalen Revolution" geht es am Dienstag, 4. April, 20 Uhr, im Atrium der Schwenninger Krankenkasse los. Referent ist Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Angesichts der immer dichteren Verflechtung traditioneller und digitaler Kommunikationskanäle sei die Vorstellung medienfreier Räume eine Illusion von gestern. Was diese faszinierende wie beunruhigende Entwicklung für jeden einzelnen bedeutet, will Pörksen, der im Jahr 2008 zum Professor des Jahres gewählt wurde, nachgehen. Der Vortrag erklärt anhand von Beispielen, Geschichten und aktuellen Studien, warum wir durchschnittlich alle 88 Mal am Tag auf unser Handy schauen. Wieso wir unruhig werden, wenn es kein W-Lan gibt und wir keine Möglichkeit finden, unser I-Phone aufzuladen. Weshalb Multitasking gar nicht möglich ist.

Als er Pörksen am Volkshochschultag in Berlin kennengelernt habe, sei er von dem brillanten Redner begeistert gewesen, dass er ihn gleich engagiert habe, meinte Volkshochschulleiter Volker Müller gestern.

Auch der zweite Referent, Jan Ilhan Kizilhan, Leiter des Studiengangs Soziale Arbeit mit psychisch Kranken und Suchtkranken an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen, ließ sich nicht zwei Mal bitten. Er spricht am Dienstag, 11. April, 19 Uhr, in der Dualen Hochschule, Friedrich-Ebert-Straße 30, im Hörsaal Gutenberg über "Trauma – Gewalt – Kultur".