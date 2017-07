Villingen-Schwenningen Vorteil durch Unternehmenskultur

Seit 1969 fertigt das Unternehmen in Villingen-Schwenningen Leiterplatten nach höchsten Qualitäts- und Wertvorstellungen. Fela erwirtschaftet mit insgesamt 165 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 26 Millionen Euro. Wie eine Unternehmenskultur glaubhaft aufgebaut werden kann, erarbeitete Gaby Schrenk, Dozentin bei der IHK-Akademie, mit den Teilnehmern. Welches Ansehen genießt das Unternehmen am Markt? Wie ist der Umgang mit Kunden und Lieferanten? Wie stark ziehen alle an einem Strang? Wie innovativ sind die Produkte?

Das seien die entscheidenden Fragen, die letztlich die tägliche Zusammenarbeit bestimmen und darüber hinaus die Außenwirkung prägen. "Die Mitarbeiter sind der maßgebende Faktor für die Unternehmen. Denn Maschinen können auch die Wettbewerber kaufen. Das Wachstum eines Unternehmens kann ohne die Einbindung der Mitarbeiter nicht aufrechterhalten werden, erfolgreich bleibt, wer die besten Mitarbeiter findet und ihnen ein optimales Umfeld bietet", so das Fazit von Akademieleiterin Ulrike Bleh.

Deshalb veranstalte die IHK-Akademie als großer Weiterbildungsträger der Region die Reihe "Stark in Technik", um das Akademieprogramm möglichst nahe an den Marktbedürfnissen zu halten, teilt die IHK in ihrer Pressemitteilung mit.