Villingen-Schwenningen Vorrat für 14 Tage

"Wir empfehlen das seit langem", meint Marianne Suntrup, Pressesprecherin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Man solle darauf achten, dass Lebensmittel gelagert werden, die auch ohne Kühlung haltbar seien, also zum Beispiel Konserven. Tiefgekühltes zähle mit zu den Vorräten, weil es bei Stromausfall problemlos aufgebraucht werden könne. Man sollte auch darauf achten, geeignete Spezialkost für Allergiker, Diabetiker, Säuglinge zu lagern. An den Bedarf von Haustieren sollte ebenfalls gedacht werden.

Bei dauernden Ausfällen der Wasserversorgung sollte Wasser in allen möglichen Gefäßen gelagert werden. Seife, Zahnpasta, Haushaltshandschuhe und Desinfektionsmittel sind wichtig, weil es durch mangelnde Hygiene zu Seuchen kommen kann. Für das Szenario Stromausfall sollten außerdem Kerzen und Taschenlampen bereitgehalten werden. An aufgeladene Akkus für Computer und Mobiltelefone sollte gedacht werden, auch eine Bargeldreserve sollte man haben. Denn bei Stromausfall funktionieren die Geldautomaten nicht.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sollen Notstromaggregate für die Energieversorgung in öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel dem Schwarzwald-Baar-Klinikum, der Polizei, der Integrierten Leitstelle und dem Landratsamt im Ernstfall den Betrieb aufrecht erhalten, wenn der Strom ausfällt. "Die Landratsämter sind nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz untere Katastrophenschutzbehörde. Bei Katastrophen haben sie unter anderem die Aufgabe, den Einsatz von Kräften anzuordnen und zu leiten, die dafür erforderlich sind, dass das Katastrophengeschehen bekämpft wird, Zudem ist sie dafür zuständig, Hilfeleistungen anzuordnen. Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist hinsichtlich des Zivilschutzkonzeptes sehr gut aufgestellt", antwortet Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf eine entsprechende Anfrage.

"Unser Vorsorgeplan für die im Landkreis wohnende Bevölkerung ist dynamisch aufgestellt und wird unterjährig ständig an aktuelle Situationen angepasst und fortgeschrieben. In der Vergangenheit war es immer wieder spürbar, dass die im Landkreis eingerichteten Mechanismen greifen und unsere Bevölkerung vor drohenden Gefahren bestens schützen", meint Frank. Auch das Land arbeite ständig in Zusammenarbeit mit den Regierungspräsidien und den Unteren Verwaltungsbehörden für den Katastrophenschutz Einsatzpläne aus und aktualisiere diese fortlaufend. Hierbei seien auch die zivilen Hilfsorganisationen mit eingebunden.

