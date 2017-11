Am bundesweiten Vorlesetag nahmen 169 000 Vorleser teil. Auch in die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge am Villinger Fürstenbergring kamen Vorleser. Harald Rettenmaier, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, sowie Zakaria Sino und Katia Al Kayed lasen den Kindern der dort wohnenden Familien vor. Zakaria Sino und Katia Al Kayed sind selbst aus Syrien geflüchtet und absolvieren ein Praktikum bei der AOK, das sie auf eine Ausbildung vorbereiten soll. Das Team las das Märchen "Die Wut der kleinen Wolke" von Habib Mazini und Alexis Logiè vor, zuerst auf Arabisch, dann auf Deutsch. Die Vorleser: sitzend von links: Harald Rettenmaier, stehend hinten: Katia Al Kayed und ­Zakaria Sino, Praktikanten bei der AOK . Foto: AOK