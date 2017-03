Villingen-Schwenningen "Vorlesen für Entwicklung der Kinder wichtig"

Ehrenamtliche Vorleser würden deshalb dringend gesucht – besonders männliche. Die zwei Workshops pro Jahr dienten sowohl zur Fortbildung als auch zum gegenseitigen Austausch. Am Montag stand dabei die Rolle der Vorleser im Vordergrund.

Diese fanden sich an den Stationen zusammen, um das freie Erzählen zu üben und eigene Geschichten zu entwickeln. "Wir arbeiten gerade an den Dialogen", erklärten Lothar Fritzsche und Sigrid Unseld. "Die Illustrationen sind für die Kinder dabei am wichtigsten", weiß die Lesepatin aus Donaueschingen. Anhand der Bilder könne sie ihnen zeigen, worum es in der jeweiligen Geschichte geht. Dafür müsse sich der Vorleser gut vorbereiten.

"Am besten lernt man das Buch so gut wie auswendig – dann kann man stark mit den Kindern in Kontakt bleiben", empfiehlt Fritzsche. Wichtig sei zudem, sich auf die verschiedenen Altersklassen einzustellen. "Besonders die Kleinen sind manchmal wie ein Sack Flöhe – dafür wird es aber nie langweilig", ergänzte Sigrid Unseld lachend.

Trotz langjähriger Erfahrung empfindet sie den Workshop als äußerst hilfreich. "Ich freue mich, andere Lesepaten kennenzulernen – davon profitiere ich sehr", sagt Fritzsche. Das sehen auch Karin Friedrich und Ute Laube von der Stadtbücherei Oberndorf so, die extra nach Schwenningen gekommen waren.

"Heute ist das erste Mal, dass wir überhaupt vorlesen", freuten sie sich und wandten sich mit viel Hingabe den kleinen Figuren an ihrer Station zu, um die Geschichte der Kuh Lieselotte und ihres verschwundenen Apfelkuchens nachzuspielen.

"Dadurch kann man die Kinder toll miteinbeziehen", sagte Lieselotte Schlag. "Es ist wichtig, Spannung zu erzeugen", weiß die Rentnerin, die Kindern bereits seit zehn Jahren ehrenamtlich vorliest. "Das versüßt mir den Ruhestand", sagte sie lachend.