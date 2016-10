Villingen-Schwenningen Vorfreude auf die Oldtimer

VS-Weigheim. Die dritte Auflage des beliebten Oldtimer-Treffens in Weigheim am Sonntag, 16. Oktober, als Saisonabschluss an der Festhalle wirft ihre Schatten voraus. Der Musikverein hat in den vergangenen Monaten kräftig die Werbetrommel gerührt und nahezu bei jedem Treffen in der Region den eigens dafür erstellten Flyer verteilt. Man darf gespannt sein.