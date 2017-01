Villingen-Schwenningen Vorfreude auf das Zähringer-Treffen

VS-Villingen. Vorsitzender Andreas Kühn dankte allen Mitgliedern und Helfern, die sich in ihren jeweiligen Bereichen im vergangenen Jahr unterstützend eingebracht hatten. Befreundete Zünfte wurden besucht, das Kinderschminken wurde wieder angeboten und fand großen Anklang. Am Schwenninger großen Umzug waren die Clowns wieder stark vertreten, so Kühn.

Auch am verkaufsoffenen Sonntag boten die Südstadt- Clowns wieder Kinderschminken, die sich danach umso wohler fühlten. Am Sommerfest und an der Familienwanderung versuchte Petrus den Clowns den Ablauf mit Regen zu vermiesen, das gelang ihm nicht, die Clowns lassen sich nicht vom Feiern abhalten.

An den Vorstandssitzungen war das Zähringertreffen ein wichtiger Diskussionspunkt, erklärte Kühn. In diesem Jahr könne man sich kurz vor dem Umzug noch anmelden, erklärte der Vorsitzende die Änderung. Sowohl zum Zähringertreffen als auch zum großen Umzug in Unterkirnach benötige er noch Täfeleträger, gab er bekannt. In Schwenningen seien die Clowns am Umzug mit Position acht ganz vorne, insgesamt werden die Clowns an fünf Umzügen teilnehmen. Kühn wünschte sich noch mehr Freiwillige, die die Wagen zur Sicherheit begleiten. Im "Da Vinci" gebe es wieder eine Schminkstube vor dem Umzug, das Schminken koste einen Euro für Kinder und drei Euro für Erwachsene.