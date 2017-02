VS-Villingen. Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend in der Villinger Justinus-Kerner-Straße einen Unfall verursacht, da er die Vorfahrt eines anderen 19-Jährigen in der Kirnacher Straße missachtet hat. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, was nach Polizeiangaben zu einem Schaden von etwa 10 000 Euro führte.