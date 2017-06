Villingen-Schwenningen Vorerst keine Negativzinsen

Wie lange wird das nach Einschätzung der Sparkasse Schwarzwald-Baar so bleiben? Gerhard Vetter ist optimistisch: "Auf kurze bis mittelfristige Sicht wird sich an der Zinssituation wohl nichts Wesentliches ändern. Entscheidend ist hier die weitere Politik der EZB." Sollten die Menschen mit ererbtem oder gespartem Geld also lieber Häuser oder Wohnungen kaufen, statt die finanziellen Mittel auf dem Konto zu lassen? "Ein gesunder Anlagemix war schon immer von Vorteil. Gerade in der jetzigen Phase ist dies jedoch wichtiger denn je", meint Gerhard Vetter. "Bei der aktuell wieder gestiegenen Inflation verlieren zum Beispiel Spareinlagen jährlich rund zwei Prozent an Wert. Deshalb empfehlen wir unseren Kunden, einen Teil ihrer Anlagen in Aktien zu investieren. In einer Zeit mit Zinsen nahe null Prozent und einer Inflation von inzwischen wieder zwei Prozent setzen wir auf Aktien. Diese Anteile an produktiven Unternehmen sehen wir langfristig als bestes Mittel gegen Vermögensverluste an", erklärt der Sprecher der Sparkasse.

Immobilien gefragt

"Selbstverständlich sind daneben aber auch Immobilien zur Vermögensstreuung geeignet. Die Anfragen nach Immobilien übersteigen derzeit allerdings die Angebote um ein Vielfaches", so Vetter.