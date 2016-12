Villingen-Schwenningen Vorbereitungen in den letzten Zügen

Villingen-Schwenningen. Alljährlich zieht sich Dekan Josef Fischer wenige Tage vor Heiligabend in die Stille des Schwarzwalds zurück. Ganz für sich feile er dort an seiner Weihnachtspredigt. "Dort, in einem kleinen Häuschen, kann ich mich ohne gestört zu werden auf die Weihnacht einstimmen, letzte Geschenke verpacken und mich voll auf die Weihnachtsandacht ­konzentrieren", beschreibt ­Josef Fischer die selbst gewählte Einsamkeit vor Weihnachten.

Das Grundthema seiner diesjährigen Andacht sei die Verkündung der frohen Botschaft von Christi Geburt in eine, damals wie heute, unsichere Welt, was in Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage leider besondere Aktualität gewonnen habe. Zwar sei im christlichen Kirchenjahr Weihnachten nach Ostern "nur" das zweitwichtigste Fest, aufgrund der vielfältigen Traditionen sei es aber das weitaus umfangreichste Kirchenfest – was die Vorfreude darauf aber keinesfalls schmälere, meint Fischer.

Mesner Andreas Turner wünschte sich manchmal auch vor Weihnachten in Klausur gehen zu können. Für ihn beginnen die Weihnachtsvorbereitungen bereits anderthalb Wochen vor Heiligabend. Christbäume müssen aufgestellt und geschmückt, die Krippe aufgebaut werden. Vor allem hier lässt Turner besondere Sorgfalt walten: "Die Krippe wurde 1908 angeschafft, einige Figuren sind aber deutlich älter", meint Turner, der sich trotz der vielen Arbeit vor und während der Festtage immer wieder auf das Weihnachtsfest freue.