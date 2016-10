Villingen-Schwenningen Vorbereitung aufs Leben

Lisa Tilch unterstützt die TG in den Abteilungen Turnen und Kindersportcenter und hat im Bereich Turnen auch schon eine erste Ausbildung absolviert. Den C-Trainerschein wird sie im ersten Halbjahr des FSJ erwerben. Lisa Tilch ist schon seit Jahren erfolgreich im Rope skipping aktiv, so dass die TG mit ihr in den vergangenen Wochen ein weiteres Angebot im Kindersportcenter generieren konnte.

Der Verein bietet mit Lisa Tilch und Mona Bregenzer Rope skipping mittwochs von 15.45 bis 17 Uhr an. Die Kooperation "Schule – Verein" wird zusammen mit der Friedensschule angeboten. Hier unterstützt Lisa Tilch die Schule an vier Tagen in der Woche im Sportunterricht, in der Fördergruppe und in den AGs Rope skipping und Leichtathletik.

Das FSJ bietet den jungen Menschen die Möglichkeit, sich in den sozialen und fachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Es ermöglicht auch noch einmal die Zeit, um über die Berufswahl nachzudenken. Besonders hervorzuheben ist, dass sowohl Mimoza Saiti (FSJ 2014/15) und Carlos Sallach (FSJ 2015/16) die TG auch nach ihrem Jahr im FSJ begleiten und unterstützen.