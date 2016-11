VS-Villingen. Mehrere hundert Euro Sachschaden an einem geparkten Citroen C3 hat ein Fahrer am Freitag zwischen 7.20 und 13 Uhr im Forellenweg in Villingen verursacht. Der schwarze Citroen parkte vor einem Kindergarten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei, Telefon 07721/6010, entgegen.