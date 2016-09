Villingen-Schwenningen Vor der Praxis kommt die Theorie

VS-Schwenningen. Karl-Heinz Fahrner, Gewehrreferent, und Hermann Arlt, erprobter Schütze des Vereins, führten die Kinder in die Kunst des Luftdruckschießens ein.

Sechs Kinder haben sich für das Luftdruckgewehr und sechs Kinder haben sich für die Luftdruckpistole entschieden, erklärte Karl-Heinz Fahrner. Das Amt für Familie, Jugend und Soziales hätten bei dem Schützenverein schon vor Jahren angefragt, ob sich der Verein am Kinderferienprogramm beteiligen würde, seitdem biete man in jedem Sommer das Luftdruckschießen an. Die Eltern müssten für jedes Kind schriftlich ihre Zustimmung geben, so Fahrner.

Luftdruckgewehre und Luftdruckpistolen seien keine Feuerwaffen, sondern Pressluftwaffen, erklärt Fahrner. Selbstverständlich würde den Kindern erklärt, dass es sich hier trotzdem um eine Waffe handele, betont er. Gewehre und Pistolen haben Kartuschen, die im Schützenverein mit Pressluft gefüllt werden. Am Vormittag wurde den jungen Teilnehmern das Zielbild des Gewehrs aufgezeichnet und erläutert, anschließend wurde das Gefühl für den Abzug geübt, erst danach ging es zum Probeschießen.