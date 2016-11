Villingen-Schwenningen Vor dem Essen wird geklatscht

Und, schmeckt das Essen in der Schule auch? Die meisten Schüler antworten mit ja. Allerdings wäre es vielen lieber, wenn ihre Eltern mit ihnen essen würden. "Das Essen ist sehr lecker und ich mag es, in der Schule zu essen", sagt Lana aus der 1c.

Die Kinder haben in der Mensa auch feste Regeln, die jeder einhalten muss. So gibt es zum Beispiel ein Ritual bei den Grundschülern. Sie klatschen am Anfang des Essens erst einmal in die Hände und wünschen sich alle einen guten Appetit. Danach geht es mit großem Hunger an das Verputzen der Speisen.

Nach dem Mittagessen gibt es für die jüngeren Klassen erst einmal Freizeit zum Spielen bis 13.45 Uhr. Ab 14.30 Uhr werden dann die unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften je nach Klasse angeboten, nämlich von Eishockey und Reiten bis hin zu Hauswirtschaftlichem wie Kochen, Backen und Basteln.

Neben den schulischen Aktivitäten ist für jeden ein sportliches Angebot dabei. "Die Koch-AG macht großen Spaß und ich mag das Kochen und Backen. Schon seit der ersten Klasse bin ich in dieser AG. Am meisten mag ich es, Pizza zu machen", meint Melissa aus der 4d. "Ich mag es, bei Herrn Kruta zu malen", erzählt Clara aus der 4d von der Kunst-AG.

Es gibt auch Lern- und Übungsstunden, in welchen die Kinder ihre Schulkenntnisse erweitern können. Bei diesen AGs wird teilweise mit dem SERC oder dem Neckarbad zusammen gearbeitet. Schulisches und Hausaufgaben sollten die Kinder möglichst in der Schule erledigen, sodass sie, wenn sie nachmittags nach Hause kommen, Freizeit haben.

Der reguläre Aufenthalt in der Gartenschule dauert von 8 bis 16 Uhr. "Das Lernen erfolgt im Wechsel mit den Pausen und dem Spielen", wie Rektorin Peggy Müller erklärt. Außerdem wird eine Frühbetreuung ab 7 Uhr und eine Spätbetreuung bis 17 Uhr angeboten.

Für diese müssen die Eltern einen zusätzliche Beitrag bezahlen. Und für die Kinder, deren Eltern noch Freitagnachmittag arbeiten müssen, bietet die Gartenschule eine Betreuung von 12 bis 16 Uhr an. Dass die Schüler das Mittagsangebot mögen, zeigt sich an den vielen glücklichen Gesichtern der Mädchen und Jungen.