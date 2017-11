Villingen-Schwenningen Von weiteren Bauplätzen bis zum Problem des Sportvereins

Weiter soll der Kinderspielplatz in der Abt-Rottler-Straße saniert werden, da verschiedene Spielgeräte in die Jahre gekommen und morsch geworden sind. Auch in der Kindertagesstätte wird sich in den nächsten Monaten einiges tun, da inzwischen 24 Kinder, 17 davon unter drei Jahren, auf der Warteliste für das nächste Jahr stehen. Hauptursache für diesen Umstand ist, dass derzeit die Schlafplätze für die unter Dreijährigen voll belegt sind. Deshalb ist man bestrebt, die Anzahl der Schlafplätze zu erhöhen und will deshalb einen Besprechungs- und Aufenthaltsraum für das Personal in die leer stehende Hausmeisterwohnung auszulagern, um dort Platz zu schaffen. Ortsvorsteher Martin ist guter Dinge, dass die dafür erforderlichen Umbauten bis Ende des Jahres erledigt sein werden.

Vorbereitung auf Jubiläum

Ein weiteres Thema an diesem Abend war das 2019 ans tehende Jubiläum "750 Jahre Obereschach", für welches bereits verschiedene Arbeitsgruppen gebildet wurden, welche zur Zeit an einem Jubiläumsbuch, an Schautafeln für einen Rundweg, entlang an historischen Gebäuden und am Jubiläumsdorffest werkeln. Ortsvorsteher Martin rief die Zuhörer auf, sich aktiv in die Arbeitsgruppen oder durch Vorschläge einzubringen.

Seit Jahren ist die Durchgangsstraße zwischen der Landstraße nach Villingen und der Kreisstraße nach Mönchweiler, welche mitten durch das Sportgelände führt, dem SV Obereschach ein Dorn im Auge, da während der Fußballspiele und während des Trainings hauptsächlich die Kinder gefährdet sind und es auch schon zu Unfällen gekommen ist.

Nicht nur der Ortschaftsrat, sondern auch schon verschiedene Verkehrskommissionen und das Bürgeramt haben sich dieser Angelegenheit angenommen, da eine Schließung der Straße auch zu Widerstand, insbesondere bei Landwirten und von Bewohnern der Augenmoosstraße führt, die dort eine Zunahme des Verkehrs befürchten.

Ortsvorsteher Martin machte deutlich, dass es für dieses Problem kein klassischer Kompromiss gebe und schon viele Ideen und Gedanken geboren wurden, die aber kaum verwirklicht werden können. Allerdings wird der Ortschaftsrat nicht darum herum kommen, dem Gemeinderat eine Lösung vorzuschlagen, entweder eine vollständige Offenhaltung oder eine Schließung.

Über die Argumente wurde in der Info-Veranstaltung heftig diskutiert, ohne um zu einer für alle befriedigende Lösung zu kommen.