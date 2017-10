Villingen-Schwenningen Von Villingen an den Bodensee

Die Paulus-Pfarrstelle wird jetzt im Gemeinde- und Verordnungsblatt der badischen Landeskirche ausgeschrieben. Bis zur Wiederbesetzung wird Pfarrer Oliver Uth die Vakanz-Verwaltung übernehmen. Der Konfirmandenjahrgang wird von Schuldekan Jens-Uwe ­Zirbel und Gemeindediakon Werner Ulrich betreut.

Auch während der Vakanz will der Ältestenkreis das besondere Angebot in der Paulus-Kirche, die Taizé-Andacht jeweils samstags ab 18 Uhr weiterführen. Und zwar in der Verantwortung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aber gegebenenfalls nur noch vierzehntägig.

Im Paulus-Pfarrhaus stehen die Umzugskisten zum ­Packen bereit. In der kommenden Woche wird Pfarrer Weber mit seiner Familie nach Uhldingen umziehen und am 1. November seinen Dienst dort antreten.

Seine offizielle Verabschiedung aus Villingen findet am Samstag, 28. Oktober, 17 Uhr, mit einem Abschiedsgottesdienst in der Pauluskirche statt, sein Einführungsgottesdienst in Uhldingen am 18. November.