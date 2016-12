Villingen-Schwenningen Von Tür zu Tür mit Mitra und Stab

Doch hinter der Organisation der Nikolausbesuche stecken nicht nur die zehn Männer, die am Abend in die Häuser gehen. Die Vorbereitung auf den Termin Anfang Dezember beginnt bereits im Oktober. "Im Pfarrbüro und im Internet gibt es dann die Anmeldeformulare und die Nikolausbriefkästen stehen zum Einwurf bereit." Das ist der erste Kontakt zu den Eltern, die einen Besuch wünschen. "Auf den Anmeldungen gibt es auch schon eine Rubrik, in der Lob und Tadel eingetragen werden können." So wüssten die Nikoläuse, zu welchem Kind sie was sagen sollen. "Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass je wörtlicher wir die Elternvorgaben aussprechen, desto beeindruckter sind die Kinder." Es sei erstaunlich, wie selbst bereits aufgeklärte Sprösslinge reagieren, wenn der fremde Mann plötzlich dasselbe sagt, was man sonst nur von Mama und Papa höre.

Im Durchschnitt besuchen die zehn Paare an einem Abend zwischen 70 und 90 Familien. "Da mittlerweile viele Familien gemeinsam feiern, sind das schnell mal zwischen 250 und 300 Kinder", erzählt Barthle. Die Themen seien aber meistens dieselben. "Es geht um Erziehung. Zähne putzen, zeitig ins Bett gehen, Schulaufgaben machen. Das hat sich in all meinen Jahren nicht geändert." Allerdings hat Barthle durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal weniger die Kinder die erzieherischen Maßnahmen nötig hätten, sondern manch Erwachsener. "Ich hatte schon einen Besuch, da unterhielten wir uns mit dem Kind und auf dem Sofa nebenan saß der Großvater und schaute Fernseh", erzählt Barthle einer seiner Anekdoten.

Damit Nikolaus und Knecht Ruprecht bei ihren Besuchen fein herausgeputzt sind, sorgen Hilde Rothfelder und Rosanna Di Diego für einwandfrei gebügelte Kleider. "Die beiden Damen sind ein immens wichtiger Bestandteil in der Organisation der Nikolaus-Läufe", lobt Barthle. Auch sei die Kolpingfamilie stets auf der Suche nach Nachwuchsnikoläusen. "Irgendwann ist bei den älteren Schluss, oder der eine oder andere nimmt sich eine Auszeit, solange die eigenen Kinder in dem Alter sind. Da sind wir froh, wenn immer jemand nachkommt." Zurzeit könne er aber zufrieden sein, wie Dieter Barthle bestätigt. Man habe eine gute Mischung, so dass auch die Jungen von den Erfahrenen lernen können.

Und wenn die Kinder heute Abend artig sind und die Geschenkesäcke nicht zu schwer, dann werden bestimmt auch im nächsten Jahr wieder viele Nikoläuse von Haus zu Haus ziehen und die Geschichte des Bischofs von Myra verbreiten.