Villingen-Schwenningen Von Trauer und Verzweiflung

Unter der Leitung von Münster- und Bezirkskantor Roman Laub singt die Capella Nova Chormusik aus fünf Jahrhunderten und vier Ländern von Johann Christoph Bach, Marc-Antoine Charpentier, Gabriel Fauré, Carlo Gesualdo, Antonio Lotti, Cristobal de Morales, Friedrich Kiel, Ernst Friedrich Richter und Johann Hermann Schein. Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Flehen, Trauer, Glaube und Bitten sind die zentralen Inhalte der Chorwerke, deren Musik aber auch den Zuhörer erbauen und erheben will.

Andreas Rütschlin wirkt an der Truhenorgel mit

Bereichert wird das Konzert durch Andreas Rütschlin, der neben der Chorbegleitung an der Truhenorgel auch Solowerke von César Franck (Prélude, Fugue et Variation in h-Moll und Choral in a-Moll) an der großen Sandtner-Orgel des Münsters beisteuert. Der 1974 geborene Kirchenmusiker nahm an zahlreichen Orgelmeisterkursen teil und ist seit 2010 hauptamtlicher Kirchenmusiker der Pfarrei Heilge Dreifaltigkeit in Donaueschingen.