Villingen-Schwenningen Von Schwenningen aus in die Welt

VS-Schwenningen. Es wird an sogenannten Whiteboards, mit Tablets, Projektoren, Beamern und Computern unterrichtet. Und das im regen Wechsel während der Schulstunde. So erwarten zumindest Rainer Rättig, bisheriger Vorstandsvorsitzender der Comformatik AG, und Martin Seeger, Geschäftsführer der Bechtle GmbH Systemhaus Konstanz, die Entwicklung in den Klassenzimmern.

Und bei dieser Entwicklung soll zukünftig kein Weg mehr an der Firma Bechtle und vor allem am Standort Villingen-Schwenningen vorbeiführen. Damit der Schul-IT-Entwickler den Anforderungen und dem Wachstum des Marktes gerecht werden könne, sei der Schritt der Verschmelzung mit Bechtle der richtige gewesen, sagt Rättig. Denn das Unternehmen Comformatik, das seit 1991 in Schwenningen seinen Sitz hatte, sei mit 28 Mitarbeitern zu klein. Bechtle hingegen habe bundesweit 70 Systemhäuser mit mehr als 7700 Angestellten. "Villingen-Schwenningen soll unser zen-traler Standort für die Entwicklung der konzeptionellen Schul-IT werden", sagt Martin Seeger. Er nennt ganz bewusst nicht nur den Stadtbezirk Schwenningen, da das Unternehmen auch in Villingen einen Standort hat. Eine mögliche Zusammenlegung in einer der beiden Städte lässt Seeger noch offen. "In diesem Jahr zählt nur, die Prozesse ins Laufen zu bekommen." Alles, was ganz konkret geplant sei, ist der Ausbau der Stellen. "Wir wollen in den kommenden zwei bis drei Jahren doppelt so viele Beschäftigte hier vor Ort haben."

Das ist in der IT-Branche allerdings alles andere als einfach, wie auch Martina Furtwängler (IHK) bestätigt. "Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt." Deshalb setzt Rättig, der "in nächster Zeit" noch im Unternehmen bleiben werde, auf eigene Auszubildende. "Wir hatten viele gute Leute, die nach der Ausbildung aber gegangen sind, weil sie woanders 30 bis 40 Prozent mehr verdient haben. Durch Bechtle haben wir hier ganz andere Möglichkeiten, die wir nutzen wollen." Entwickelt werden IT-Systeme für Schulträger, die sowohl die Infrastruktur in den einzelnen Schulen, als auch pädagogische Musterlösungen beinhalten. Aktuell werden damit 98 Schulen versorgt, in Schwenningen zählen das Gymnasium und der Schulverbund am Deutenberg dazu, die "medial vollausgestattet sind", wie es Rättig sagt. Neben Angeboten wie Whiteboards und Tablets zählen aber auch Schulen mit einer grundsätzlichen WLAN-Versorgung zu den Projekten. Die Schwierigkeit ist, dass die Ausstattung der Schulen grundsätzlich eine Frage der finanziellen Möglichkeiten sei, "und deshalb ist es schwer, alle auf denselben Stand zu bringen", so Rättig. Das sei aber das Ziel, um jede Schule auch zentral miteinander zu vernetzen.