Villingen-Schwenningen Von Schandflecken bis zum vierten Turm

Und so seien es in Villingen allzu oft die "Klientels", die sich durchsetzen, hieß es in der Runde. Der eine habe schon, der andere will grad, so wie beim Katzenmusik-Kater-Brunnen, und dabei haben die Glonkis nur einen Kanaldeckel aus Messing. Und so gebe es von oben oft keinen Plan, war sich die Gruppe einig, weder zu Müllgefäßen, noch zur Stadt-Möblierung, auch nicht zu Kunst im öffentlichen Raum, denn viel eher gebe es bei vielem nur den interessanten Wildwuchs.

Doch Stadtplanung erfordere Struktur, hieß es weiter. Weil jedoch jeder mitrede, ginge es allzu zu oft ums Gefallen als subjektive Empfindung. Kunst aber habe nun mal mit "gefallen" nichts zu tun. Nicht gefallen, so der Schwenk im Diskurs auch mit Gemeinderat Gunnar Frey, könne einem aber auch nicht, dass über Jahrzehnte große Gebäude wie an der Ecke Färberstraße und Brunnenstraße schäbig weiter herunterkämen, was den Eigentümern anzulasten sei, so Winker, und einem nicht nur an dieser markanten Stelle den Gedanken nach "Enteignung" nahelege.

Konsens war im kleinen Gremium zu spüren, wenn eine Gesellschaft davon lebe, dass sie an Entscheidungen beteiligt werde, wenn es um "bürgerliche Partizipation" gehe, so Winker. Noch öfters wird man also bei weiteren Bürger-Foren zu diskutieren haben über Attraktivität oder Attraktion, über historische Alleinstellung und Lebensqualität.