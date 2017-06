Villingen-Schwenningen Von roten Strümpfen und "Roten Socken"

VS-Schwenningen. Die rote Gesinnung in Schwenningen wird an einem Beispiel aus dem Jahr 1932 auf mutige Weise deutlich, als Adolf Hitler die Stadt besucht hatte (siehe nebenstehender Bericht). Die Ausstellung im Franziskanermuseum, die am 23. Juni eröffnet wird, sei "die Ausstellung schlechthin zum Stadtjubiläum", zeigt sich Museumsleiterin Anita Auer begeistert. Sie wolle lustig und augenzwinkernd den Blick auf die Geschichte von Schwenningen, Tannheim und Villingen lenken.

Dabei spielt das bäuerliche Leben in Schwenningen eine ebenso große Rolle wie die Stadtgemeinschaft und die Uhrenstadt mit ihrer industriellen Identität. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage aufgeworfen, was das starke Gemeinschaftsgefühl Schwenningens ausmache.

Dass die Entwicklungen der drei Orte gar nicht so weit auseinander liegen, werde der Besucher der Ausstellung schnell merken. Es handele sich um Jahrhunderte alte Nachbarn, die vielen gemeinsam haben, so Auer. So wurden zum Beispiel in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Gasleitungen von Villingen nach Schwenningen gelegt. Also habe es früher schon "ein gemeinsames Ticken" gegeben.