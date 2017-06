VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 14. Juli, von Rötenberg nach Aichhalden. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwanderer gehen von Rötenberg/Parkplatz zum Wasserbehälter zum Kiener-Etzenbühl, Neuhaus, Zollhaus, Breitreute und Alter nach Aichhalden (Wanderzeit etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer machen eine Rundwanderung von Aichhalden über Reißer, Eschachbrücke, Weihermoos und See am Reißer zurück nach Aichhalden (Dauer etwa eine Stunde). Nach einer gemeinsamen Busfahrt wird im Landgasthof Aichhalder Mühle in Hinterlehengericht eingekehrt. Die Höhenuntenschiede sind bei beiden Touren gering. Der Fahrpreis beträgt neun Euro. Anmeldung ist bis Dienstag, 13. Juni, 12 Uhr, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27 möglich. Wanderführer sind Werner Possler, Telefon 07721/5 97 88 sowie Elfriede und Siegfried Held, Telefon 07721/48 96.