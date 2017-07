Villingen-Schwenningen Von "Revitalisierung" ist noch nicht viel zu spüren

"Es ist schade, wenn die Bürger ihre neue Innenstadt so schnell wieder verschandeln", sagt Passantin Nadine Sperber. Und bemängelt gleichzeitig, dass die Stadt solch ein empfindliches und helles Pflaster ausgewählt habe. Doch gerade das ist es, was viele Bürger und Händler positiv bewerten: "Die Fußgängerzone wirkt aufgelockerter und ansprechender", meint der Schweizer Heinz Hollenstein, der jeden Sommer in Schwenningen ist und die Entwicklung der Fußgängerzone mitbekommen hat.

Dergleichen Meinung ist auch Roland Schatz vom gleichnamigen Optiker gegenüber vom City-Rondell. Als "offener und freundlicher" charakterisiert er das Erscheinungsbild, wenngleich es ihm keine neuen Kunden beschert hat. "Jetzt müssen wir abwarten, ob es weitergeht", meint er mit Anspielung auf weitere mögliche Maßnahmen in der Fußgängerzone.

Geschäften fehlt die Kaufkraft

Ihr gefalle der neue Look, sagt Franziska Dammert vom gleichnamigen Café gegenüber. Trotzdem könne sie die Planung um ihr Geschäft herum nicht ganz nachvollziehen: Direkt in der Außenbewirtschaftung wurde ein Baumquartier mit Sitzgelegenheit platziert. "Die Quartiersbänke können gar nicht benutzt werden, und uns fehlen vier Tische."

Auch Stana Riesle vom Blumengeschäft äußert sich grundsätzlich positiv zur Neugestaltung. Gleichzeitig habe sie durch Kundengespräche den Eindruck, dass die Bürger die Veränderung nicht richtig wahrnehmen. "Es ändert sich nichts, die Kaufkraft fehlt", meint sie. "Schwenningen ist ein Sorgenkind." Durch die Baustelle am Marktplatz und auch durch das zum Teil gesperrte Parkhaus am City-Rondell habe die Verkäuferin den Eindruck, dass weniger Kunden kommen – und hofft auf eine Wende durch den Neubau des Forums VS.

"Dass sich in Schwenningen etwas tut, glaube ich erst, wenn die Bagger am Rössle stehen", meint hingegen Kreso Valter vom Video- und Flohhaus in den unteren Muslen. Nicht zum ersten Mal berichtet er, dass seine Kundenfrequenz in den vergangenen beiden Jahren eher ab- als zugenommen hat. Zudem vermisse er die Unterstützung der Stadt: "Warum können in Schwenningen nicht auch Aktionen wie die Villinger Autoshow stattfinden?" Der verkaufsoffene Sonntag zeige ja, dass solche Tage gut ankommen. "Schwenningen schläft", lautet sein Fazit.

Wie geht es weiter mit der Revitalisierung und Neugestaltung? Wie berichtet, soll der Technische Ausschuss in der kommenden Woche über die Umwandlung der Friedrich-Ebert-Straße, die quer zu den Muslen verläuft, in eine Fußgängerzone beraten. Weitere Anträge dieser Art lägen der Verwaltung aber derzeit nicht vor, so Pressesprecherin Susanne Kammerer.

Muslenplatz-Sanierung hängt von der HBB ab

Der dritte geplante Bauabschnitt am Muslenplatz war Anfang 2016 zurückgestellt worden: Die Stadträte hatten sich darauf geeinigt, die Pläne des ’sRössle-Investors abzuwarten, da der Platz in das Konzept des Forums miteinbezogen wird. Neues dazu kann die städtische Pressestelle noch nicht vermelden: Die Verwaltung stehe mit HBB in engem Kontakt. Abhängig davon, inwieweit der Investor sein Konzept umsetzt, werde die städtische Planung hierauf abgestimmt fortgeführt.