Villingen-Schwenningen Von New York nach Villingen

"El Violin Latino" ist ein spannendes Projekt, das die Violine in den Mittelpunkt stellt. Der in New York lebende Hübner arrangiert Standards aus Kuba, Brasilien und Argentinien. Diesen stellt er eigene Kompositionen im Stil der jeweiligen Länder gegenüber. 2010 erschien seine erste CD unter dem Bandnamen "El Violin Latino". Sie erhielt sowohl in Europa sowie in USA hervorragende Kritiken. Im September 2014 wurde die kubanische, im Dezember die brasilianische und im April 2015 die argentinische Band aufgenommen.

Das Ergebnis ist eine wunderschöne Mischung lateinamerikanischer Musik. Im Quartett "El Violin Latino" spielen neben Gregor Hübner, der ebenfalls in New York lebende Pianist Klaus Mueller, Hübners Bruder Veit Hübner (Bass) sowie Jerome Goldschmidt (Kongas).