Villingen-Schwenningen Von Mozart bis Bartók

Im Vorwort seiner Partitur zu "Der Schwanendreher" schrieb Hindemith 1936: "Ein Spielmann kommt in frohe Gesellschaft und breitet aus, was er aus der Ferne mitgebracht hat: ernste und heitere Lieder, zum Schluss ein Tanzstück". In diesem Werk für Bratsche und kleines Orchester wendet sich Hindemith ab von seinen "wilden Jahren" der Avantgarde und dafür hin zu einem warmen, tonalen Klang. Die jungen Sinfoniker der Hochschule Trossingen entfalten diesen besonderen Klang unter der bewährten Leitung von Sebastian Tewinkel und mit dem Solisten Tobias Reifland an der Bratsche.

Vor dem "Schwanendreher" hat der berühmte "Vogelfänger" seinen Auftritt: Diese Ouvertüre ist ein tänzelndes, sprühendes, heiteres und erheiterndes Stück Musikgeschichte.

Bartóks "Konzert für Orchester" schließlich gilt als eines der brillantesten Musikstücke aller Zeiten. In dieser zugänglichsten seiner Kompositionen wird beispielsweise ein Zitat aus Lehars "Lustiger Witwe" ad absurdum geführt und von den Holzbläsern ausgelacht.