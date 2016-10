Villingen-Schwenningen Von Mönchen, Schamanen und innerer Ruhe

VS-Villingen. Seine abenteuerliche, aber auch kontemplative Reportage führt Glogowski entlang aller acht 8000er-Berggiganten Nepals. Der tibetische Abt und Rinpoche Chökyi Nyima segnet Dieter Glogowskis acht Kupferplatten mit den tibetischen Glücksymbolen, die zu jedem Achttausender gebracht werden sollen. Überbracht werden die Platten von jeweils einem Protagonisten, der die Vielfalt der nepalesischen Kultur und Region widerspiegelt.

So umrundete Dieter Glogowski mit dem Sadhu Shiva den Dhaulagiri, reiste zum Annapurna mit zwei Schamanen, und erkundete den Manaslu mit dem buddhistischen Mönch Kesang.

An den 8000er-Gipfeln Everest, Cho Oyo und Lothse übergaben die drei Sherpa-Protagonisten die heiligen Platten, die dem Zuschauer einen tiefen Einblick in die Kultur des Kumbu Gebietes geben. "Mit meinen Bildern möchte ich zum Nachdenken über sich selbst anregen. Häufig steht in unseren westlichen Ländern das Materielle im Vordergrund. Ich wünsche, dass die Menschen sich mehr auf ihre Wünsche besinnen und eine innere Ruhe finden."