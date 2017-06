Villingen-Schwenningen Von mittelalterlichem Stadtbild beeindruckt

VS-Villingen. Eine Tagesfahrt nach Esslingen und nach Stuttgart zum Mercedes-Benz- Museum hat der Geschichts- und Heimatverein Villingen unternommen. 48 Mitglieder hatten sich mit dem Bus auf den Weg gemacht. Am Vormittag stand die Besichtigung der alten Reichstadt Esslingen auf dem Programm. Esslingen wurde bereits im Jahre 777 urkundlich erwähnt, also 40 Jahre vor ­Villingen. Die Stadt gehörte im Mittelalter zu den ­reichsten Städten in Deutschland und war dem Kaiser beziehungsweise König direkt unterstellt. Den Reichtum verdankte die Stadt dem Wein und dem ­Neckar. Anfang des 14. Jahrhunderts unterwarf Esslingen sogar Stuttgart.