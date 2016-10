Villingen-Schwenningen Von "Miss Saigon" bis zur "Zauberflöte"

Junge und fortgeschrittene Vokalsolisten aus der gesamten Region entführen unter Schirmherrschaft der Stadt Spaichingen und Bürgermeister Hans-Georg Schuhmacher die Zuhörer in die Welt des Musicals, der Oper und des Gesangs.

Zentrale Stücke des diesjährigen Programms sind vier Szenenbilder aus dem Musical "Miss Saigon" von Alain Boublil und Claude-Michel Schönberg. Mitten in den Wirren des Vietnamkriegs verlieben sich in Saigon die junge Kim, die sich als Tänzerin und Animierdame durchschlägt, und der US Soldat Chris. Erst als Chris wieder zurück in Amerika ist erfährt Kim, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Auch als die Jahre ins Land ziehen und Kim ihr inzwischen sechsjähriges Kind unter steter Angst vor politischen Repressalien aufwachsen sieht, glaubt sie stets, dass die große Liebe nie endet und Chris wieder zu ihr zurückkommt um sie nach Amerika zu holen. Die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Aus Mozarts Oper "Die Zauberflöte" wird die Anfangsszene des Tamino und Papageno mit den drei Damen aufgeführt. Weitere Szenen aus dem Musical "Jumbo", aus der Oper "Lakmé" von Léon Delibes das berühmte Blumenduett, aus Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel", Kunst- und Volkslieder sowie Popsongs wie etwa "You raise me up", das vom Sisters Vokalensemble in einem Arrangement von Regina Berner erklingen wird, sind Teil des Programms.