Villingen-Schwenningen Von Malerei bis zur Digitalkunst

VS-Villingen. 26 internationale Künstler hat Martin Dold, Inhaber der Galerie "Dold Projects" in St. Georgen, für diese besondere Ausstellung in Villingen gewinnen können, die ihre Arbeiten zum Teil eigens für diesen Anlass schufen.

Zeitgenössische Malerei, Skulpturen, Film, Fotografie und Digitalkunst ist noch bis zum 13. November zu sehen. Öffnungszeiten sind am Freitag, 4. November, am Donnerstag, 10. November, und am Sonntag, 13. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Sonderführungen sind möglich, Anmeldungen unter Telefon 0173/5 32 64 60.

Groß war das Interesse zur Eröffnung an der modernen Kunst, wohl aber auch am Inneren des seit fünfeinhalb Jahren leer stehenden Gebäudes im Warenbachtal.