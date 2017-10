Villingen-Schwenningen Von Literatur bis Jazz

"Alles auf Anfang" stellen Katharina Bohny und Cordula Sauter aus Freiburg, wenn sie am 22. Februar in ihrem szenischen Liederabend (Gesang und Akkordeon) vom Scheitern und neue Wege wagen berichten, wenn mal wieder die große Liebe schief geht.

Der Höhepunkt im Frühjahr ist sicher der Abend des Duos "Zu Zweit" am 9. März. Tina Häussermann und Fabian Schläper aus Stuttgart "sprechen, singen und klimpern" in ihrem neuen Programm "Fake News. Balken biegen für Fortgeschrittene" über die manipulative Wirkung von Falschnachrichten im heimischen 24-Stunden-Alltag. Garantiert keine dröge Nachrichten-Show, sondern Musikkabarett vom Feinsten.

Zuletzt am 20. April nochmals Jazz: das Christoph Neuhaus Trio um den Stuttgarter Gitarristen (Vizepreisträger beim Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2016) präsentiert Jazz und Groove zwischen Tradition und Gegenwart, Jens Loh am Bass und Felix Schrack, Drums. Die Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, ausgenommen die am 1. Advent (17 Uhr). Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem auch beim Schwarzwälder Boten in der Marktstraße 15 und im Café Häring zu den üblichen Öffnungszeiten. Der neue Programmflyer liegt ab sofort an den üblichen Stellen aus, Termininfos auch über www.cafe-haering.de.