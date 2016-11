Villingen-Schwenningen Von Liebe, Leid und Kunst

VS-Villingen. Das Theater Pforzheim zeigt "La Bohème" als opulentes Kostümfest am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Theater am Ring. Um 19.30 Uhr findet im Kleinen Saal eine Stückeinführung statt.

Paris um 1900: Die erfolglosen Künstler Rodolfo, Marcello, Colline und Schaunard, die gemeinsam eine kleine, kalte Dachmansarde bewohnen, haben endlich einmal Grund zur Freude: Musiker Schaunard hat eine seiner Kompositionen verkauft. Während die Freunde im Stammcafé feiern, bleibt Schriftsteller Rodolfo allein zurück. So lernt er die hübsche Seidenstickerin Mimi kennen, die an diesem Abend an seine Tür klopft. Beide verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Und auch der Maler Marcello wähnt sich im siebten Himmel, als seine Ex-Geliebte Musette ihm eröffnet, zu ihm zurückkehren zu wollen. Doch schon bald werden Liebe und Glück von Existenzängsten, Eifersüchteleien und Mimis tödlicher Krankheit überschattet.

Als Vorlage für die erfolgreiche Oper diente Giacomo Puccini Henri Murgers Roman "Scènes de la Vie de Bohème". Schon beim ersten Lesen zog es ihn in die darin beschriebene Welt der Studenten, Künstler und anderen Menschen von der Straße in ihren Bann, faszinierte ihn mit ihrer Leidenschaft, Fröhlichkeit und Tragik.