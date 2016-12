Villingen-Schwenningen Von Liebe, Intrige und Revolution

Texte von Friedrich Zell und Richard Genée

In "Der Bettelstudent" müssen zwei Liebespaare nicht nur Standesdünkel überwinden, bis sie sich zu ihren wahren Gefühlen bekennen können, sondern sich auch mit patriotischen Freiheitskämpfern, sächsischer Besatzung, polnischer Revolution, Geldgier und Bestechung herumplagen. In dem Stück will sich der von der Polin Laura gedemütigte Oberst Ollendorf an dem Mädchen und ihrer adelsstolzen Verwandtschaft rächen. So holt er den Bettelstudenten Symon aus dem Gefängnis, der als reicher Fürst auftreten soll. Für die verarmte Familie ist er ein unwiderstehlicher Bewerber um Lauras Hand, weshalb einer eiligen Vermählung nichts im Weg steht. Symon und Laura verlieben sich unterdessen tatsächlich ineinander. Symon ringt mit sich: Soll er Laura seine wahre Identität verraten?

Neben den Texten von Friedrich Zell und Richard Genée ist es die Musik von Carl Millöcker, die die Operette in den Jahren nach ihrer Uraufführung in Wien zu einem der am häufigsten gespielten Stücke machte. Durch die Musik und ein unterhaltsames Libretto, das die Liebesgeschichte anreichert, ist das Werk heute noch ein Dauerbrenner.