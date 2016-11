Villingen-Schwenningen Von langer Tafel bis Galakonzert

Villingen-Schwenningen/Tannheim. König Ludwig, der Fromme, nennt die damals noch bäuerlichen Gemeinschaften in einer 817 für das Kloster St. Gallen verfassten Urkunde. Oberbürgermeister Rupert Kubon machte keinen Hehl daraus, dass das Ereignis angesichts "wichtigerer" Daten wie die Stadtgründung Villingens 999 und die Stadterhebung Schwenningens 1907 "vielen nicht so richtig reinpasst". Gleichwohl sei die Ersterwähnung ein "bedeutendes Datum". Und trotz eines gekürzten Budgets sei "ein kulturell vielfältiges Programm entstanden".

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier führte das vor allem auf das bürgerschaftliche Engagement in den Kulturvereinen, den Kirchen, in Handel und Wirtschaft zurück. Man sei angetreten, um die gemeinsamen Wurzeln der drei Ortsteile zu beleuchten und gewillt, das historisch weitgehend im Dunklen liegende Ereignis "in einem Festreigen zu reflektieren" und dabei den Blick in die Zukunft zu richten. Als Höhepunkte nannte Dobmeier das Zähringertreffen (28. und 29. Januar), die Kunstausstellung "Re-Vision 817" (26. März bis 21. Mai), Bürgertheater "Romeo und Julia in VS" (7. bis 9. September) und das Galakonzert von den Villinger und Schwenninger Stadtmusiken (13. Mai).

"Bemerkenswertes" tue sich auch in Tannheim, lobten Kubon und Dobmeier mit Blick auf die Ortschaft mit 1300 Einwohnern, in der sich alle rund 20 Vereine an den Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligen.