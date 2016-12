Villingen-Schwenningen Von Komödie bis Musik

VS-Villingen. Ein Kurzfilmtag steht heute, Mittwoch, ab 20.30 Uhr in Villingen im Café Limba in der Schlösslegasse auf dem Programm. Am kürzesten Tag des Jahres veranstaltet der Bundesverband deutscher Kurzfilm bereits zum fünften Mal den Kurzfilmtag. Bundesweit werden in fast 300 Kinos Kurzfilmprogramme gezeigt.