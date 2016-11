Villingen-Schwenningen Von Holzschnitten bis zu Stelenfiguren

VS-Villingen. Der Besucher kann auch ohne Werkliste in der Regel die einzelnen Urheber der Kunstwerke bestimmen. Das ist zunächst einmal ein positives Signal. Denn die Wiedererkennbarkeit der Arbeiten zeugt von einer gewissen künstlerischen Souveränität. Der "Glotzer"-Maler Paul Revellio wird auch bei seinen Badeszenen erkannt. Der Holzbildhauer Wolfgang Kleiser überzeugt mit seinen figürlichen Darstellungen menschlicher Befindlichkeiten. Eine große Auswahl von skulpturalen und grafischen Werken Kleisers finden sich zudem in den Vitrinen im Kreuzgang, die mehrmals jährlich von Mitgliedern des Kunstvereins bestückt werden. Der Wiedererkennungseffekt gilt auch für andere. Josef Bücheler ist mit seinen Arbeiten aus Zeitungspapier und Asche sowie mit seinen markanten Schnittzeichnungen vertreten und Emil Kiess mit vibrierender Farbmalerei. Die großen "Bodenfrüchte" aus Cortenstahl stammen von Jörg Bach, und Angela Flaig zeigt seriell angeordnete Zeder- und Kiefer-Samenobjekte. Selbstverständlich könnte man die Auflistung so weiterführen, von der abstrakten, aktuell in hellen Tönen gehaltenen Malerei von Andreas Wiertz über die bewegten Farbholzschnitte Gotthard Glitschs bis hin zu den in die Höhe strebenden schwarzen Stelenfiguren von Zeljko Rusic.

Diese Aufzählung bedeutet keineswegs, dass die Künstler immer dasselbe produzieren. Auch ohne thematische Beschränkung ist stets eine Entwicklung zu erkennen. Waren es im vergangenen Jahr noch plattgedrückte Getränkedosen, die Ulrich Schanz mit seinen akribischen Zeichnungen versehen hat, so sind jetzt die Kopfbilder auf wesentlich größeren Blechbehältern aufgebracht. Die Architektur- und Landschaftsabbildungen von Helfried Günther Glitsch werden immer abstrakter.

Einen exponierten Platz wird dem jüngst verstorbenen Foto-Künstler Horst Willi Kurschat für seine fototechnisch verfremdeten Arzneimittelpackungen, den "Magnifikationen", eingeräumt.