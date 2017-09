Villingen-Schwenningen Von Hilfsbereitschaft überrascht

Die Flutwellen dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, doch so hoch wie befürchtet rollten die Fluten zum Glück nicht über Naples.

Am Vormittag zeigte sich dann das Ausmaß des Schadens. "Unzählige Bäume lagen quer über allen Straßen, Wurzeln ragten meterhoch nach oben", erzählt Häringer. Weitere Gefahren stellten Alligatoren und Schlangen dar, die mit den Fluten in die Stadt gespült worden seien. Doch zwischen all dem Chaos überraschte vor allem die Hilfsbereitschaft völlig Fremder das Paar. Die beiden hatten Glück. Ihr Haus stand nach dem Sturm noch unversehrt an seinem Platz. Die Schäden, für einen Sturm dieser Stärke, seien noch glimpflich, verrät Jürgen Häringer.

Diesen Hurrikan hat Naples überstanden, und die Gefahr scheint für Florida vorüber zu sein, denn Hurrikan "Maria", welche laut NHC-Prognose den gleichen Pfad wie "Irma" einschlagen und deren zerstörerischen Pfad fortführen sollte, dreht nun doch noch vor Kuba und den Bahamas richtung Nord-Osten ab.