Villingen-Schwenningen Von Feldbahnen und Modellrädern

Zum 29. Jahrestreffen seit 1990 trafen sich die Mitglieder beider Clubs in Frankfurt am Main. In der Bankenmetropole angekommen, stand ein Besuch des Frankfurter Feldbahnmuseums auf dem Programm. Feldbahnen hatten bis zum Erscheinen leistungsfähiger Lastwagen ihre große Zeit bei der Bewältigung von Transportaufgaben unter anderem auf Baustellen und im Feld bei den großen kriegerischen Auseinandersetzungen des vergangenen Jahrhunderts. Charakteristisch die Spurweite von nur 600 Millimetern und die meist provisorisch verlegten Gleise. In Villingen führte eine feldbahnmäßig betriebene Lorenbahn in die Lehmgrube des alten Ziegelwerks.

Außerdem war das Verkehrsmuseum Frankfurt am Main das erste Ziel beider Clubs aus der Oberlausitz und aus dem Schwarzwald. Viele liebevoll restaurierte historische Straßenbahnwagen gaben, präsentiert in zwei Hallen, Einblicke in das Frankfurter Nahverkehrswesen "von der Pferdebahn bis in die Neuzeit". Dabei kam die Erinnerung auf, dass es in Zittau auch einmal einen Straßenbahnbetrieb gab.

Eine große Modelleisenbahnausstellung in Frankfurt-Griesheim faszinierte nachmittags die Teilnehmer des Clubtreffens. Anlagen und Schaustücke aller Spurweiten boten Sehenswertes in jeder Hinsicht. Große Loks der Spurweite 1 im Maßstab 1:32 beeindruckten ebenso wie winzige Details: So konnte ein etwa 15 Millimeter langes Modellfahrrad bestaunt werden, das mit einen Spiralkabelschloss gesichert war, nachgebildet aus dem winzigen gewendelten Faden einer Glühlampe.