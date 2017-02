Villingen-Schwenningen Von Fastfood-Trends und Balletteusen

VS-Villingen (wz). Die Fleck Fleck luden zum 18. Mal zu ihrem Kappenabend ins Gemeindezentrum St. Fidelis ein. Es waren in erster Linie die kleineren Vereine, die in großer Zahl im Häs oder inkognito als Mäschgerle erwartungsvoll dabei sein wollten – und das in allen Altersklassen. Die weiteste Anreise hatte die Bergteufel-Zunft aus Oberprechtal.