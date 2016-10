Villingen-Schwenningen Von der Jobcenter-Kundin zur Innungssiegerin

Dabei hat ihr Start ins Berufsleben denkbar schlecht begonnen. Die alleinerziehende Mutter aus Villingen musste die ursprünglich begonnene Ausbildung zur Zahnarzthelferin wegen bürokratischer Hürden und fehlendem Geld abbrechen. "Die Idee mit dem Teilzeitjob im Salinencafé in Schwenningen war aus der Not geboren", sagt die 25-Jährige im Rückblick. Doch private Probleme brachten auch dort den Einstieg ins Erwerbsleben in Schieflage. Ihr Chef, Frank Singer, wollte seine Mitarbeiterin, "die immer lacht", nicht wieder verlieren und schaltete sich ein. Er half mit, den KiTa-Platz zu retten und ließ auch noch andere private Kontakte spielen. Daraus ergab sich zusammen mit Monika Kny vom Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis die Möglichkeit, in einer erwachsenengerecht verkürzten, betrieblichen Umschulung in zwei Jahren den Berufsabschluss zu erwerben. "Dabei wollte ich nie wieder eine Ausbildung machen nach den schlechten Erfahrungen", sagt Vanessa Trapani heute.

Mit Unterstützung des Jobcenters durch Erstattung der Fahrkosten zur Berufsschule, einen zusätzlichen monatlichen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten sowie an den Bedürfnissen der Tochter orientierten Arbeitszeiten und dem Zusammenhalt des harmonischen Teams des Schwenninger Cafés führte die abgeschlossene Ausbildung auch prompt zur Festanstellung.

"Ich wusste, ich kann was", sagt die junge Mutter heute entschlossen und bereitet sich bereits auf den Wettbewerb um den Kammersieg im Oktober in Rottweil vor. "Und wenn meine Tochter in ein paar Jahren selbstständiger sein wird – wer weiß, vielleicht setzte ich noch etwas drauf", ist sie zuversichtlich.