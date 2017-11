Villingen-Schwenningen Von der Identifikation mit dem badischen Staat

VS-Villingen. Einen Vortrag mit Casimir Bumiller präsentieren der Geschichts- und Heimatvereins Villingen und das Stadtarchiv Villingen-Schwenningen am Mittwoch, 8. November, ab 19.30 Uhr im Münster­zentrum in der Kanzleigasse 30. Bumiller hat als Projektleiter im Auftrag der Stadt das Buch "Geschichte der Stadt Villingen-Schwenningen, Band II: Der Weg in die Moderne" herausgegeben.