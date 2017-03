Villingen-Schwenningen Von der Hauswand in den Hof

VS-Villingen. Polcieniczak ist gerade mal ein Jahr mit seinem Geschäft in der Rietstraße und beschäftigt sich seither immer wieder mit einem möglichen anderen Standort für seine insgesamt fünf Mülltonnen: Drei Container sind für Pappe und Altpapier, was in seinem Betrieb in einer ordentlichen Menge anfällt, zudem hält er einen Behälter für Restmüll und Plastikabfälle vor. "Mir gefällt der Anblick vor dem Haus auch nicht gerade", meint er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Ich habe sie schweren Herzens hier in der engen Gasse aufgestellt. Doch wohin soll ich denn damit?" Eine Frage, die sich in der Innenstadt nicht nur Privatleute stellen, sondern auch einige Geschäftsinhaber. In den meisten Häusern sei einfach kein Platz für die Tonnen, heißt es. Auch der gebürtige Pole bekäme "nie und nimmer" die Tonnen in den schmalen Hauseingang. "Und einen Hinterhof gibt es ja auch nicht überall."

Mit Interesse verfolgte er deshalb die Diskussion über Alternativen im Bezug auf die Container-Standorte in der Innenstadt. Der Vorschlag von Rudolf Winker (Bürgerforum) findet auch bei ihm Resonanz. "Das ist eine tolle Idee", meint er zu dessen Anregung, in der Villinger Innenstadt insgesamt vier oder fünf zentrale Sammelplätze einzurichten, an denen Bürger wie Geschäftsleute den Müll hinbringen können.

Schon lange Ärgernis