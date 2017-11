VS-Schwenningen. Der Film "Einsamkeit und Sex und Mitleid" läuft am Dienstag, 21. November, 20.30 Uhr, im Kommunalen Kino im Capitol, Alleenstraße 24. In der Großstadt prallen die unterschiedlichsten Lebensentwürfe aufeinander: Da ist zum Beispiel der Callboy Vincent (Eugen Bauder), der von der Ärztin Julia (Eva Löbau) gebucht wird. Deren Ex-Freund Uwe (Peter Schneider) wiederum lebt seine intimsten Fantasien mit der Internetbekanntschaft Janine (Katja Bürkle) aus. Doch als Uwe im Supermarkt zufällig auf den pensionierten Lehrer Ecki (Bernhard Schütz) trifft, geraten die beiden aneinander. Denn Ecki verbirgt ein dunkles Geheimnis. Ist der ehemalige Lehrer in die 14-Jährige Swentja verliebt?