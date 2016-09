Villingen-Schwenningen Von den Abgründen der Tugend

VS-Villingen. Die "Deutschstunde", die "Pflicht-Lektüre" bis in die Gegenwart von Siegfried Lenz, kommt erstmals auf die Bühne. Der berühmte Roman ist für die Bühne adaptiert worden und am Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen im Abonnement III zu sehen.