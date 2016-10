Villingen-Schwenningen Von Country bis Taiga-Twist

VS-Villingen. Zum Auftakt sind die "Krüger Brothers" zu Gast, die aus der Schweiz stammen und in Amerika durchschlagende Erfolge feiern. Auch in ihrer alten Heimat sind die beiden Brüder gefragt, so dass das Konzert am Dienstag, 1. November, bereits ausverkauft ist.

Der argentinische Dokumentarfilm "Mercedes Sosa – Die Stimme Lateinamerikas" von Rodrigo H.Vila läuft am Mittwoch, 2. November, in Kooperation mit dem Kommunalen Kino Guckloch. Sie gab einem Kontinent eine Stimme, als diktatorische Regimes das Volk stumm halten wollten. Mercedes Sosa begründete 1963 mit anderen jungen argentinischen Künstlern das Manifest des "Nuevo Cancionero", des neuen Liedermachers, das Teil der politischen Bewegung gegen die Diktaturen in Lateinamerika wurde. Mit ihren sozialkritischen Liedern und ihrer furchtlosen Haltung wurde sie zur Symbolfigur für den zivilen Widerstand gegen die Militärregimes vor allem in Argentinien, aber auch darüber hinaus in ganz Lateinamerika. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Americana gibt es dann am Donnerstag, 3. November, mit der Band "US Rails". Seit Ende 2015 sind die US Rails, die sich einst in Philadelphia gründeten, mit dem freundschaftlichen Abschied von Joseph Parsons wieder auf den Kern der Band geschrumpft: Ben Arnold, Scott Bricklin, Tom Gillam und Matt Muir. Obwohl alle Musiker auch außerhalb der Band ihre Karrieren verfolgen, so gibt es doch eine starke Verbundenheit und große gegenseitige Inspiration. Es gibt noch viel zu sagen, große gemeinsame Energie und deshalb keinen Grund, dass dieser Zug demnächst stoppen sollte. Karten sind für 15 Euro erhältlich.