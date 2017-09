Villingen-Schwenningen Von Bundestag bis Bundesliga ist für Schüler alles dabei

Nach der Landung in Berlin-Schönefeld fuhr die Gruppe nach Berlin Mitte, wo sich das Hostel befand. Nachmittags bekamen die Schüler eine Führung über einen dunkleren Teil der deutschen Geschichte: In Ost-Berlin, genauer gesagt Berlin-Hohenschönhausen, befand sich bis 1990 ein Stasi-Gefängnis umgeben von einem militärischem Sperrgebiet.

Am nächsten Tag stand der Besuch im deutschen Bundestag an. Gefolgt von einem Gespräch mit dem Büroleiter des Wahlkreisabgeordneten Thorsten Frei bekamen die Schüler einen Vortrag über die Geschichte des Reichstagsgebäudes und der deutschen Demokratiegeschichte. Der mittlerweile wiedergewählte Abgeordnete Frei konnte die Gymnasiasten leider nicht empfangen, da er eine Woche vor der Bundestagswahl mit dem Wahlkampf beschäftigt war. Anschließend ging es ins Verteidigunsministerium, wo die Schüler einen Einblick in die Arbeit der Bundeswehr bekamen. Das könnte für die Schülern nicht zuletzt im kommenden Gemeinschaftskunde-Abitur von Vorteil sein.

Am Mittwochvormittag war dann der Besuch des Pergamonmuseums angesetzt. Im Anschluss ging es für die Gruppe, die hauptsächlich aus Schülern des Neigungsfaches Gemeinschaftskunde besteht, in das Jüdische Museum. Nach einer kurzen Einführung in die überlegte Architektur des Neu- und Altbaus begann der Rundgang durch das Museum im vom US-amerikanischen Star-Architekten Daniel Libeskind entworfenen Neubau. Weiter ging es dann mit der Geschichte der Juden in Deutschland vor der NS-Zeit. Nach dem Besuch konnten die Schüler Berlin selbst erkunden und planten ihr Abendprogramm: Ein Großteil besuchte das Kabarett-Theater "Zwei Zimmer, Küche: Staat", wo das aktuelle Weltgeschehen auf humorvolle Art und Weise ordentlich aufs Korn genommen wird. Eine andere Gruppe besuchte das Bundesligaspiel der Hertha BSC gegen Bayer 04 Leverkusen, und der Rest der Schüler unternahm einen Bummel durch die Großstadt.