Villingen-Schwenningen Von Bürgerstolz und Vorurteilen

Auch die Exponate selbst fordern auf, mitzudenken und Position zu beziehen. "Unter dem Motto ›Spielräume – Wer werden wir sein‹, geht es um die Frage, wer wir sind und wie wir so geworden sind", erläutert die Museumsleiterin. Bei den Nachforschungen in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass die Gemeinsamkeit der beiden großen Stadtteile schon früh begann, erklärt Graßmann. Eine zunächst eher von Konflikten, zunehmend aber von Zusammenarbeit und Freundschaft geprägte Geschichte, deren logische Konsequenz die Fusion vor 35 Jahren gewesen sei.

Die Gegenwart findet sich unter den Rubriken Helden, Mobilität und Kunst, beispielsweise sind der Helm des Skispringers Martin Schmitt aus Tannheim oder der Regenbogenschal der früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Christa Lörcher zu sehen, den sie bei der Abstimmung zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan getragen hat. Die Ausstellung macht das Ticken der drei Stadtteile tatsächlich hörbar, auch an einer Station mit typischen Geräuschen der Wochenmärkte in den Stadtteilen. "Die klingen wirklich anders", macht Anita Auer neugierig, sich die Aufnahmen anzuhören. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Dialekten und der eigenen Sprache zu beschäftigen. Auch ein Quiz rund um literarische Zitate und Reiseliteratur über Villingen-Schwenningen, ein Memory mit Stadtansichten oder eine Fühlstation für Kinder bringen spielerische Elemente in die Ausstellung. Dass der Streifzug durch die Stadtgeschichte so viel Wissen vereint, sei auch dem wissenschaftlichen Beirat zu verdanken, erläutert Grassmann. Sieben Experten hätten sich ehrenamtlich eingebracht, bei wöchentlichen Treffen über ein halbes Jahr hinweg durchaus auch kontroverse Diskussionen geführt, "das war eine tolle Erfahrung". Nun sind er und Anita Auer schon gespannt, wie die Besucher die Sonderausstellung aufnehmen und welch neuen Standpunkte sie rund um das Gedächtnis und die Zukunft der Doppelstadt einbringen.